Fórmula 1: Williams agendou anúncio oficial para hoje | AutoSport

Williams agendou para as 15h00 de hoje um anúncio oficial. Sem mais pormenores, pode tratar-se simplesmente da confirmação formal de Alexander Albon como piloto da equipa para 2023, que foi praticamente confirmado pelo chefe de equipe Jost Capito no fim de semana passado. Ou quem sabe, um novo patrocinador ou parceiro técnico para a equipa, como já vimos acontecer no passado.

Announcement @ 15:00 BST 👀 — Williams Racing (@WilliamsRacing) August 3, 2022