Fórmula 1: Volkswagen quer pilotos alemães na Audi e Porsche | AutoSport

Os pormenores sobre a entrada de Audi e Porsche na Fórmula 1 a partir de 2026 estão cada vez mais próximos de acontecer. O CEO da Volkswagen, Herbert Diess, afirmou publicamente na segunda-feira que ambas as marcas do grupo iriam fazer parte do pelotão da disciplina, faltando apenas saber se os rumores sobre se a Porsche poderá unir forças com a Red Bull, enquanto a Audi planeia adquirir uma equipa.

De qualquer forma, ficamos ainda a saber que Diess quer colocar “pilotos alemães nas nossas duas equipas”. Se isso acontecer, e o negócio entre Porsche e Red Bull avançar, Max Verstappen pode passar a ter um companheiro de equipa de nacionalidade alemã, tapando a possibilidade de outro piloto com ligações à estrutura austríaca ascender a essa posição.

Em 2026, Sebastian Vettel e Nico Hülkenberg estarão com quase 40 anos e Mick Schumacher poderá ser a única escolha possível nessa altura, isto dos pilotos alemães que estiveram ou estão aos comandos de um monolugar de F1 esta época. Na Fórmula 2 e Fórmula 3 as escolhas neste momentos também não são muitas. David Beckmann ou David Schumacher, e este último não conseguiu apoios para uma época inteira, estando a pilotar no DTM, são os únicos pilotos germânicos nos pelotões das categorias juniores.

Para além de pilotos alemães nas suas equipas, Diess deixou claro que gostaria de ver o regresso do GP da Alemanha ao calendário da Fórmula 1, salientando que “as corridas pertencem geralmente aos grandes países automóveis, não apenas ao Bahrein”.