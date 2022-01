Fórmula 1: Vitória de Esteban Ocon retirou pressão à Alpine | AutoSport

Na confusão da primeira curva da corrida do GP da Hungria, Esteban Ocon retirou dividendos que resultaram na sua primeira vitória da carreira da Fórmula 1 e a primeira da equipa depois do regresso à competição. Na opinião de Ocon a vitória na Hungria foi boa para ele, aumentou a sua autoconfiança, mas também retirou alguma pressão à equipa de Enstone.

“Sim, é uma grande sensação e também estou contente por termos conseguido isso também para a equipa”, disse Ocon, citado pelo Motorsport.com. “Obviamente, é a primeira vitória desde o regresso da Renault na nova era da Fórmula 1, por isso da próxima vez, esperemos que em breve, que estivermos nessa situação, já sabemos como é. Não temos tanta pressão; podemos simplesmente fazer o nosso trabalho”.

O piloto francês admitiu ainda que a equipa ainda está longe de ser presença assídua no lugar mais alto do pódio, mas que depois da Hungria a vontade de lá chegar é maior. “No meu caso, continuo a trabalhar da mesma forma que trabalhei. Os tipos que tenho à minha volta, claro que ficaram realmente satisfeitos com essa vitória, é a primeira para muitos deles, mas queremos ter mais desses momentos, não é apenas um”.