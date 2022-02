Fórmula 1: VF-22 é o primeiro projeto da nova equipa técnica da Haas | AutoSport

O VF-22 é o resultado do novo gabinete de design da Haas em Maranello, dirigido pelo diretor técnico Simone Resta. O modelo apresentado deixa alguns pormenores de fora e esconde possivelmente outras soluções para o carro da equipa. Durante as férias de inverno, houve rumores de que a Haas, assim como a Ferrari, poderia mudar para uma suspensão ‘pull rod’, se bem que o carro revelado tem uma suspensão ‘push rod’, bastante convencional (com a suspensão ‘push rod’ o braço da suspensão sai da parte de baixo da roda e é ligada na parte de cima do chassis e no sistema ‘pull-rod’ é o contrário).

Interessante é também a frente do VF-22, que apresenta um nariz diferente do protótipo da Fórmula 1 revelado em Silverstone, no ano passado. É mais estreito e mais “quadrado” na ponta.

“Este é provavelmente o projeto mais complexo que a Uralkali Haas F1 Team lidou até à data por muitas razões”, refletiu Simone Resta, diretor técnico da equipa. “É um conjunto completamente novo de regulamentos e esta época trouxemos uma nova equipa para criar o VF-22. Nem todos são novos, mas um bom número de pessoas juntou-se à estrutura. Considero isto como um grande sucesso no processo. Ainda estamos no início do projeto e a atravessar uma época de transição de trabalho juntos num carro durante um ano inteiro, mas se olharmos para trás onde começámos, esta equipa já é um sucesso”.

Todas as 10 equipas de Fórmula 1 irão reunir-se para o primeiro teste no Circuito de Barcelona-Catalunha, entre os dias 23 a 25 de fevereiro. Os testes de pré-época continuam depois no Circuito Internacional do Bahrein de 10 a 12 de março.