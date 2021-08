Fórmula 1, Vettel sobre a desclassificação: “um pouco mais de tolerância” | AutoSport

Sebastian Vettel foi um dos pilotos que conseguiu saltar para a frente do pelotão na Hungria, como resultado dos acidentes da primeira curva. Pressionou Esteban Ocon e tentou subir à liderança da corrida, sem o conseguir. No final, e já depois de ter recebido o troféu de segundo classificado, foi desclassificado por causa de um problema técnico: a FIA não conseguiu retirar a quantidade mínima obrigatória de combustível para analisar.

Acho que regras são regras”, disse Vettel voltando ao assunto na conferência de imprensa de antevisão do GP da Bélgica. “Honestamente, não sabíamos que tínhamos um problema. Quando verificámos, o combustível não estava no carro e fomos desqualificados, mas pensámos que estava no carro. Não sei para o futuro se há uma maneira melhor de lidar com isto, mas não creio que houvesse muito que pudesse ter sido feito. Portanto, é doloroso porque, primeiro, penso que não tiramos qualquer vantagem, segundo, não havia nenhuma intenção ou maneira de podermos realmente explicar que havia muito pouco combustível no carro. Assim, algo aconteceu durante a corrida, uma fuga ou algo que o combustível simplesmente já não estava lá”.

O piloto afirmou que gostaria de ver as regras revistas, evitando que os pilotos sejam desclassificados por infrações semelhantes.

“Olhando para trás, penso que é claro que as regras são como são e fomos desqualificados. Olhando para o futuro, é muito doloroso e obviamente porque fui eu que sofri com isso, compreendo melhor. Não desejo que aconteça a mais alguém e provavelmente, deveria haver um pouco mais de tolerância. Mas o que é preciso exatamente escrever no papel, preto no branco, não sei, isso é com outras pessoas”.