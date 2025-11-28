Fórmula 1: Verstappen promete um “all in” pelo título no GP do Qatar

Max Verstappen entra no penúltimo Grande Prémio da temporada de 2025, o Qatar Grand Prix, a 24 pontos de Lando Norris, após a vitória em Las Vegas – impulsionada pela desqualificação dos pilotos da McLaren. Com duas corridas e um Sprint por disputar, totalizando 58 pontos em jogo, o holandês da Red Bull garante total compromisso: “All in, e espero que possamos tornar isto emocionante até ao fim”.​

O tetracampeão mundial reverteu uma desvantagem de 104 pontos para Oscar Piastri, após o GP da Hungria em agosto, onde previu não vencer mais corridas. Desde então, somou quatro triunfos em oito provas e subiu ao pódio nas restantes, igualando Piastri nos 366 pontos. “Não esperava isto, mas aqui estamos. Tivemos um final de temporada forte e fomos ajudados por alguns resultados, acidentes e desqualificações”, admitiu Verstappen, sem esquecer a primeira metade irregular.

No Circuito Internacional de Lusail, onde triunfou há um ano, o piloto neerlandês mostrou confiança: “Pronto! Sinto-me como na semana passada. Idealmente queria uma luta ainda mais renhida”. Com o Qatar agendado para 28 a 30 de novembro, Verstappen encara o fim da época como oportunidade decisiva para o quinto título consecutivo de Pilotos.​

A Red Bull domina a forma recente, mas a McLaren pressiona com Norris na frente. O holandês foca os últimos dois Grandes Prémios: “Vamos tentar o nosso melhor, concentrando-nos no que podemos controlar”.

