Fórmula 1: Verstappen promete um “all in” pelo título no GP do Qatar
Max Verstappen entra no penúltimo Grande Prémio da temporada de 2025, o Qatar Grand Prix, a 24 pontos de Lando Norris, após a vitória em Las Vegas – impulsionada pela desqualificação dos pilotos da McLaren. Com duas corridas e um Sprint por disputar, totalizando 58 pontos em jogo, o holandês da Red Bull garante total compromisso: “All in, e espero que possamos tornar isto emocionante até ao fim”.
O tetracampeão mundial reverteu uma desvantagem de 104 pontos para Oscar Piastri, após o GP da Hungria em agosto, onde previu não vencer mais corridas. Desde então, somou quatro triunfos em oito provas e subiu ao pódio nas restantes, igualando Piastri nos 366 pontos. “Não esperava isto, mas aqui estamos. Tivemos um final de temporada forte e fomos ajudados por alguns resultados, acidentes e desqualificações”, admitiu Verstappen, sem esquecer a primeira metade irregular.
No Circuito Internacional de Lusail, onde triunfou há um ano, o piloto neerlandês mostrou confiança: “Pronto! Sinto-me como na semana passada. Idealmente queria uma luta ainda mais renhida”. Com o Qatar agendado para 28 a 30 de novembro, Verstappen encara o fim da época como oportunidade decisiva para o quinto título consecutivo de Pilotos.
A Red Bull domina a forma recente, mas a McLaren pressiona com Norris na frente. O holandês foca os últimos dois Grandes Prémios: “Vamos tentar o nosso melhor, concentrando-nos no que podemos controlar”.
FOTO FOTO Red Bull ContentPool/Getty Images
Pity
28 Novembro, 2025 at 9:58
Cuidado com os “all in”, que podem ser mais prejudiciais do que benéficos. Ele que faça os all in que quiser, mas com cabeça, não lhe vá acontecer como a um tal de Michael Schumacher em 97, ou seja, não bata nos adversários. E os adversários que não batam nele, evidentemente.