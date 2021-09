Fórmula 1: Vários tipos de pneus de chuva? | AutoSport

Já existiram no passado, especialmente quando existia, antes de 2007, ‘guerra’ de marcas, Bridgestone, Goodyear e Michelin, que eram na altura obrigadas a desenvolver compostos de pneus de chuva para vários padrões e precipitação. Hoje em dia, a Pirelli não faz nada disso, é o único fornecedor, portanto, a questão dos pneus de chuva não serem os melhores, é igual para todos.

Há quem assegure que em quase todas as situações as equipas preferem utilizar os pneus intermédios, e só quando a chuva é demais, ou quando são obrigados, o fazem. No passado a Bridgestone já chegou a ter um super-pneu de chuva, que dispersava água como nenhum outro. Talvez este seja um bom argumento para a FIA e a Pirelli olharem para esta questão.