Fórmula 1: Vários erros da Mercedes no Japão, admite Andrew Shovlin | AutoSport

A Mercedes não esteve próxima do andamento da Ferrari e Red Bull no Grande Prémio do Japão e não conseguiram bater a velocidade ponta do Alpine de Esteban Ocon durante a corrida sprint de Suzuka, sem DRS.

No vídeo de debrief da equipa, Andrew Shovlin admitiu erros da equipa na preparação do carro para a jornada japonesa que levaram a um resultado não tão bom quanto esperavam.

“Decidimos manter um alto nível de ‘downforce’, e parte dessa decisão foi o facto de nos estar a dar os melhores tempos por volta”, explicou Shovlin. “Íamos ter uma elevada degradação [dos pneus] em piso seco, mas também tínhamos visto que a chuva que chegava no domingo e sentimos que, numa corrida com pista molhada, poderia ser benéfico. Acontece que o DRS nunca foi ativado, e isso significava que as ultrapassagens eram muito, muito difíceis e talvez a decisão certa tivesse sido uma diminuição de ‘downforce’ na configuração”.

No caso da paragem de George Russell, Shovlin esclareceu que a equipa devia ter feito a troca de pneus quando o piloto queria e não quando esta aconteceu, num duplo pitstop da equipa que fez perder tempo a Russell.

“Devíamos ter feito o que George estava a pedir, que era dar-lhe uma volta em ar limpo”, salientou o engenheiro. “Mas o problema era que George e Lewis estavam um pouco perto demais para podermos fazer a paragem nas boxes sem perder algum tempo e esse tempo acabou por custar a George a posição para [Yuki] Tsunoda e possivelmente até a posição para Lando [Norris]. Aumentamos o desafio de ter de ultrapassar aqueles carros para tentar encontrar ar limpo”.

Recordamos que Lewis Hamilton terminou em quinto, ainda atrás de Ocon, enquanto Russell foi oitavo.