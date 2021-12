Fórmula 1: Valtteri Bottas vs Sergio Pérez – Sondagem | AutoSport

Não é uma função das mais vistosas, mas é bastante importante numa época em que qualquer pormenor conta. Sergio Pérez e Valtteri Bottas foram chamados muitas vezes a defender o seu companheiro de equipa durante as corridas de 2021, quer tenha sido na tentativa de atrasar o adversário ou a serem usados como parte da estratégia de paragens nas boxes. Por exemplo, Fernando Alonso desempenhou muitíssimo bem essa função na Hungria, em manobras defensivas que lhe valeram o prémio “Action of the Year” da FIA, para além da vitória do seu companheiro de equipa nessa corrida e bastantes pontos para a Alpine.

Mas entre Sergio Pérez e Valtteri Bottas, na sua opinião quem desempenhou melhor essa função?

