Fórmula 1: Valtteri Bottas teve outra oferta para além da Alfa Romeo | AutoSport

Durante muito tempo o futuro de Valtteri Bottas na Fórmula 1 foi incerto, se bem que era quase certo que estivesse de saída da Mercedes, mas podia regressar à Williams – troca direta com o seu substituto na Mercedes, George Russell – ou ser contratado pela Alfa Romeo. No final, a escolha recaiu sobre a última e o finlandês vai estar a trabalhar com Frédéric Vasseur, com quem trabalhou nas séries juniores. Sem nomear o nome da equipa, Bottas revelou num podcast sobre si, que recebeu a oferta de contrato de outra equipa, numa altura em que já tinha escolhido o projeto da Alfa Romeo. Se é a Williams, não sabemos. “Recebi uma ligação dois dias depois de assinar com a Alfa”, afirmou o piloto finlandês. “Queremos-te e podemos pagar metade do que a Alfa paga”. Contudo, a escolha já estava feita: “Eu disse: ‘Está um pouco atrasado!’ Ainda estou feliz com a minha decisão. Acho que vai ser bom.”

Valtteri Bottas vai ser colega de equipa do estreante Guanyu Zhou na Alfa Romeo.