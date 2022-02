Fórmula 1, Valtteri Bottas: “sonho secretamente num pódio com a Alfa Romeo” | AutoSport

Valtteri Bottas saiu da Mercedes no final da época passada e rumou à Alfa Romeo, sendo companheiro de equipa de Guanyu Zhou.

A Alfa Romeo/Sauber tem estado no fundo do pelotão – desde 2015 que o melhor lugar no final da época foi o 8º lugar – mas o sonho do finladês de vencer o campeonato mantém-se, tendo um outro sonho “secreto” para a aventura nesta estrutura.

“Ainda não desisti do objetivo que tenho, que é o de um dia ganhar o campeonato, por isso esse vai ser sempre o meu sonho”, disse Bottas antes do teste de Barcelona. “Mas, por agora, sonho é que podemos dar um bom passo em frente como equipa. E sinto que marcar pontos de forma consistente já seria um grande feito, e até eu sonho secretamente num pódio com a Alfa Romeo”.

Bottas acredita que as alterações regulamentares vão permitir um pelotão com diferenças mais curtas, onde mais pilotos podem conquistar pódio e até vitórias em corridas.

“Vamos ver diferentes pilotos no pódio, diferentes ordens no top 10, também as pequenas equipas terão grandes oportunidades. Por isso, penso que numa temporada inteira, estamos perante algo bastante entusiasmante. Penso que vai ser bom para ver e bom para pilotar”.