Fórmula 1: Valtteri Bottas revela porque escolheu a Alfa Romeo | AutoSport

Valtteri Bottas será companheiro de equipa de Guanyu Zhou na Alfa Romeo em 2022, mas o piloto finlandês explicou recentemente, que houve a possibilidade de regressar à Williams. No entanto, apostou na Alfa Romeo o seu instinto assim o “aconselhou”.

No podcast “Beyond the Grid”, Bottas justificou a sua escolha. “Penso que, a longo prazo, naquele momento, ou era Williams ou Alfa Romeo”, e continuou: “Não foi uma decisão fácil. Tentei obter o máximo de informação possível de ambos os lados e, ao mesmo tempo, ouvir o meu instinto. Apenas com base na decisão, na informação que eu tinha. Sinto realmente que a Williams está agora a recuperar. Penso que eles têm um bom futuro, mas de alguma forma tive a sensação de que Alfa era o lugar certo para mim”.

O facto da Alfa Romeo utilizar unidades motrizes da Ferrari, ao contrário da Williams que é cliente da Mercedes, também pesou na decisão do piloto.

“É agradável poder pilotar uma unidade motriz não-Mercedes. Não ter a ligação e ser completamente novo, algo completamente diferente para mim”.