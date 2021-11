Fórmula 1: Valtteri Bottas quer despedir-se da Mercedes com o título de construtores | AutoSport

Faltam duas corridas para Valtteri Bottas terminar a ligação contratual com a Mercedes e poder começar a trabalhar com a Alfa Romeo, a sua equipa de 2022 em diante, mas o piloto finlandês não quer dizer adeus à atual equipa sem ajudar na conquista do campeonato de construtores.

“É uma coisa importante para mim. Apesar de saber que me vou embora, ainda não vou desistir de nenhum objetivo e do que temos para este ano. Seria algo especial, conquistar o quinto título consecutivo desde que vim para a equipa. Seria melhor do que quatro, por isso é definitivamente um objetivo, e é também uma motivação para mim”, explicou o piloto ainda no Qatar.

Valtteri Bottas terá como colega de equipa um rookie, que demorou a ser anunciado pela equipa, mas diz estar ansioso por trabalhar com Guanyu Zhou. “Estou ansioso por trabalhar com ele. Ainda não o conheço assim tão bem, não sei se alguma vez o conheci bem, mas é óbvio que o vi na F2. Está lá há alguns anos e este ano em particular fez algumas boas corridas, e tem bons resultados e é consistente. Penso que está em segundo lugar no campeonato com algumas vitórias, e obviamente sabe pilotar. É bastante jovem, mas teve alguns bons anos em monolugares, por isso o potencial de certeza que está lá”.