Fórmula 1, Valtteri Bottas: “progressos desde o primeiro teste” | AutoSport

Valtteri Bottas terminou o primeiro dia de teste do Bahrein muito mais otimista do que tinha terminado os três dias de Barcelona. Ontem a Alfa Romeo terminou o dia com 66 voltas efetuadas, muito melhor que o primeiro dia na Catalunha, o que levou o finlandês a dizer que estava “muito mais feliz, foi realmente um bom dia. Estou orgulhoso dos rapazes, fizemos uma boa recuperação porque em Barcelona esteve longe de ser o ideal, com muitos problemas”.

Bottas, que deixou a Mercedes no final da época passada e aceitando um contrato plurianual, o primeiro da carreira, com a Alfa Romeo, estava satisfeito com o que viu do carro no Bahrein, mesmo depois do carro ter apresentado alguns problemas hidráulicos durante a manhã. “É bom ver bons progressos desde o primeiro teste. Penso que estamos a ir na direção certa – fizemos hoje um trabalho de afinação interessante, os primeiros dados apropriados que de facto começámos a conhecer sobre o equilíbrio e o comportamento do carro”.

O piloto confessou ainda que “muitas outras equipas têm trabalho feito em Barcelona e não foi o nosso caso, por isso sim, estamos a recuperar o atraso, mas hoje [quinta-feira] foi um bom dia, e temos uma longa temporada pela frente”.

Na sessão da manhã de hoje, Valtteri Bottas ficou parado em pista nos instantes finais das 4 horas, com a equipa a justificar novamente com “problemas hidráulicos”.