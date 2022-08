Fórmula 1: Valtteri Bottas pede foco à equipa nas questões de fiabilidade | AutoSport

Valtteri Bottas acredita que a Alfa Romeo se deve focar nas questões de fiabilidade após mais um abandono durante a época na Hungria. O piloto finlandês sofreu a terceira falha da temporada no Alfa Romeo C42 no Hungaroring, depois de se ter deparado com problemas no sistema de combustível. Entre Bottas e o seu companheiro de equipa Zhou Guanyu, a foram sete Grandes Prémios nesta época que não terminaram, devido a uma variedade de problemas.

Depois da corrida húngara, Bottas apelou à Alfa Romeo para trabalharem nos seus problemas de fiabilidade antes de perderem mais pontos.

“Tivemos um bom ritmo este fim de semana, um pouco mais do que no anterior, por isso, estamos mais perto do objetivo, mas precisamos de terminar as corridas”, disse Bottas. “Não somos suficientemente consistentes e nós sabemos disso. Precisamos continuar a trabalhar nisso, porque teria sido uma vergonha ainda maior se tivéssemos como objetivo somar pontos e tivéssemos esse problema. Temos de nos focar nisso”.

Alfa Romeo não somou qualquer ponto nas duas últimas quatro corridas, reduzindo as suas hipóteses em apanhar a Alpine e a McLaren na classificação do campeonato do mundo de construtores.