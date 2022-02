Fórmula 1, Valtteri Bottas: “Não vejo ninguém bater o Lewis num futuro próximo com o mesmo carro”. | AutoSport

Valtteri Bottas foi companheiro de equipa de Lewis Hamilton durante cinco épocas, mas ao contrário de Nico Rosberg, não bateu o britânico durante esse tempo. Para sermos justos, Bottas sacrificou-se mais pela equipa que Rosberg, mesmo assim, o finlandês, agora piloto da Alfa Romeo, diz que “posso orgulhar-me de no meu melhor dia ter sido capaz de o vencer, mas não com consistência suficiente para o derrotar durante uma temporada”.

Em entrevista ao The Sun, Bottas deixou claro que na sua opinião, o novo companheiro de equipa de Hamilton, George Russell, não será capaz de bater o sete vezes campeão do mundo. “Não vejo ninguém a bater o Lewis num futuro próximo com o mesmo carro. George vai adaptar-se bem, porque está com a Mercedes há alguns anos, mas derrotar Lewis não é fácil. Eu já experimentei isso”. Bottas afirmou ainda que, “cada piloto tem picos de forma, mas o seu [Hamilton] desempenho é sempre alto. Mesmo quando tem um dia mau, não é muito mau. É a sua consistência ao longo da temporada. Outra das suas principais forças é a sua capacidade de se adaptar a diferentes condições, a habilidade de reagir a mudanças”.

Será difícil George Russell fazer frente ao seu companheiro de equipa na primeira época aos comandos do Mercedes, até porque Hamilton quererá recuperar o título de campeão do mundo.