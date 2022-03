Fórmula 1, Valtteri Bottas na Alfa Romeo: “Pelo menos tem sido divertido” | AutoSport

Com a ida para a Alfa Romeo, Valtteri Bottas iniciou uma novo capítulo na sua carreira depois de 5 épocas na Mercedes. O piloto finlandês está ainda numa fase de adaptação, depois de ter estado com a equipa nos testes de pós temporada em Abu Dhabi, em 2021, e na semana passada nos testes de Barcelona a preparar a nova época.

As diferenças entre Mercedes e Alfa Romeo são imensas, obrigando o piloto a adaptar-se a novas caras e ao funcionamento da equipa. “Há tantas pessoas novas, coisas novas para me habituar e aprender. E ainda assim, diria que estou na fase de adaptação para conhecer realmente a equipa e como tudo funciona, mas isso faz parte da aprendizagem”, explicou o piloto finlandês.

Apesar da Alfa Romeo ter sofrido alguns problemas no carro em Barcelona, que resultou em menos tempo em pista, Bottas diz estar a divertir-se com a sua nova equipa. “Eu diria que tem sido um processo bastante rápido de me habituar à equipa, mas existe uma ótima energia, tenho gostado mesmo e, com um pouco mais de tempo de pista, seria ainda mais feliz. Pelo menos tem sido divertido”.

Recordamos que ainda em Barcelona, Bottas deu conta de ter o “sonho secreto” de conseguir conquistar um pódio em 2022 com a Alfa Romeo.