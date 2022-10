Fórmula 1, Valtteri Bottas: “grande potencial para a Sauber com a Audi” | AutoSport

A Audi confirmou recentemente que vai entrar na Fórmula 1 em 2026 tendo como parceira a Sauber. Valtteri Bottas, piloto que se estreou na equipa suíça este ano e assinou um contrato plurianual, considera que a sua equipa terá muito a ganhar com a entrada dos alemães.

O piloto finlandês afirmou ainda que dependerá muito do envolvimento da Audi antes de 2026 e depois do fim da relação atual da Sauber com a Alfa Romeo quando a época de 2023 terminar, para que a estrutura atinja bons resultados imediatamente, pelo menos alguns pódios, como esperam os responsáveis da Audi.

“Há um grande potencial para a Sauber com a Audi”, explicou Bottas durante a conferência de imprensa do Grande Prémio do México. “Sem dúvida que eles querem ter sucesso no futuro. Querem ter êxito, são sérios. Portanto, penso que para qualquer piloto da grelha, e especialmente para mim que já faço parte da Sauber, seria muito interessante fazer parte deste projeto”.

Para Valtteri Bottas, “depende do quanto a Audi vai apoiar esta equipa antes de se tornar oficialmente construtor” para que os resultados surjam logo no primeiro ano da parceria, como esperam os responsáveis da marca germânica. Diz o piloto finlândes que “nada muda no próximo ano, continuamos com a Alfa Romeo, e é claro que esperamos poder ter um carro melhor do que este ano”.

Bottas acredita que a equipa pode competir com os melhores construtores da Fórmula 1 com a entrada da Audi na competição, até porque se é um facto de que “ainda há trabalho a fazer”, a estrutura não está assim tão distante das equipas maiores da Fórmula 1. “Penso que com o apoio de um fabricante como a Audi, não vejo razão para que não seja possível”, concluiu o piloto.