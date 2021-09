Fórmula 1, Valtteri Bottas: “estou ansioso pelos novos desafios” | AutoSport

Depois do anúncio da contratação de Valtteri Bottas pela Alfa Romeo, o piloto finlandês diz estar “tão sedento por bons resultados como sempre”. No entanto, ainda tem trabalho pela frente na Mercedes, quando ainda estão em luta com a Red Bull pelo campeonato de construtores e de pilotos, prometendo ainda estar concentrado nesse objetivo com a estrutura de Brackley.

“Abre-se um novo capítulo na minha carreira. Estou entusiasmado por me juntar à Alfa Romeo Racing ORLEN para 2022, para o que vai ser um novo desafio com um construtor icónico. A Alfa Romeo é uma marca que não precisa de apresentações, escreveram grandes páginas na história da Fórmula 1 e vai ser uma honra representar esta marca. O potencial do desenvolvimento em Hinwil é claro e estou satisfeito por ter a oportunidade de ajudar a equipa a subir na classificação, especialmente com o novo regulamento em 2022 dando à equipa uma oportunidade de dar um salto em termos de desempenho. Estou grato pela confiança que a equipa depositou em mim e mal posso esperar para retribuir a sua fé em mim. Estou sedento por bons resultados como sempre e, quando chegar a altura, por vitórias. Conheço bem o Fred [Vasseur] e estou ansioso por conhecer o resto da equipa com quem vou trabalhar, construindo relações tão fortes como as que tenho na Mercedes. Estou orgulhoso do que consegui em Brackley e estou totalmente concentrado em terminar o trabalho, enquanto lutamos por outro campeonato do mundo, mas também estou ansioso pelos novos desafios que me esperam no próximo ano”.

Nas redes sociais, o piloto deixou uma mensagem para a Mercedes: “Gostaria de agradecer Mercedes AMG F1pelos 5 anos juntos. Conseguimos muitas coisas, que nunca esquecerei. E ainda temos esta época para vencer! Vamos a isso!”