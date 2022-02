Fórmula 1, Valtteri Bottas: É importante dar “um passo em frente” no Bahrein | AutoSport

Valtteri Bottas está convencido de que a Alfa Romeo está na direção certa após os 3 dias de testes em Barcelona, apesar de, juntamente com a Alpine, a equipa ter demonstrado dificuldades. A Alfa Romeo apresentou-se muito discretas na tabela de tempos e com vários problemas para resolver.

“É apenas um teste e não podemos realmente comparar o que estamos a fazer contra as outras equipas, mas a sensação é que estamos a ir na direção certa”, disse Bottas após o terceiro e último dia em Barcelona. “O mais importante é trabalhar em conjunto como uma equipa para garantir que damos um passo em frente nos testes no Bahrein”.A equipa terá perdido tempo precioso em pista, para poder fazer algumas alterações no fundo do carro para que se sentisse menos o efeito oscilatório (porpoising) no C42 e pudessem recolher dados sobre fiabilidade de outros componentes.

No terceiro dia de testes, Bottas deu apenas 10 voltas ao traçado catalão, mas para o piloto finlandês foi um “dia positivo” com “algumas boas indicações até quase ao final da sessão”.