Fórmula 1: Valtteri Bottas disponível para ajudar Guanyu Zhou | AutoSport

Valtteri Bottas será o piloto mais experiente na nova dupla da Alfa Romeo e a equipa espera que tenha um papel preponderante na ajuda ao estreante Guanyu Zhou.

Kimi Raikkonen tinha uma ligação forte com Antonio Giovinazzi, mas não se espera que Bottas e Zhou tenham algo parecido logo na primeira época a trabalharem juntos. No entanto, o finlandês diz estar pronto para ajudar o seu novo colega de equipa.

“Obviamente eu, como colega de equipa, também vou tentar ajudá-lo, porque precisamos de trabalhar em equipa, e precisamos de ser a equipa que, assim o esperamos, trará muitos pontos e bons resultados na direcção certa. Estou ansioso por isso”, explicou Bottas.

Em relação à escolha de Zhou, que demorou a ser anunciado, Bottas disse ter total confiança na decisão de Frédéric Vasseur.

“Deixei essa decisão com o Fred, completamente. Confio nele para o que é melhor para a equipa, e foi assim que aconteceu”.