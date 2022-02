Fórmula 1 vai ter VAR | AutoSport

Depois do anúncio da saída de Michael Masi como Diretor de Corrida da F1 e da sua substituição por Eduardo Freitas e pelo antigo Diretor de Corrida do DTM, Niels Wittich, a FIA vai ainda introduzir um novo sistema de controlo de prova virtual, bem como proibir as comunicações directas da equipa ao director de prova.

Quem o anunciou foi o novo Presidente da FIA Mohammed ben Sulayem, que divulgou agora o seu plano para a ‘arbitragem’ da Fórmula 1. Na sequência da análise dos eventos do GP de Abu Dhabi, a FIA decidiu uma grande reformulação de toda a organização que gere as corridas e o que lá sucede. Eis a Mohammed ben Sulayem (Presidente da FIA) na íntegra:

Em primeiro lugar, de modo a ajudar o diretor da prova no processo de tomada de decisão, será criada uma Sala Virtual de Controlo de Corrida. Tal como o Vídeo de Assistência ao Árbitro (VAR) no futebol, será posicionado num dos Gabinetes da FIA como apoio, fora do circuito. Terá ligação em tempo real com o diretor de corrida de FIA F1, e ajudará a aplicar os regulamentos desportivos utilizando as mais modernas ferramentas tecnológicas.

Em segundo lugar, as comunicações rádio directas durante a corrida, atualmente transmitidas em direto por todas as televisões, serão removidas, a fim de proteger o director da corrida de qualquer pressão, e permitir-lhe tomar decisões de forma pacífica. Será ainda possível fazer perguntas ao diretor da prova, de acordo com um processo bem definido e não intrusivo.

Em terceiro lugar, os procedimentos do Safety Car serão reavaliados pelo Comité Consultivo Desportivo de F1 e apresentados à próxima Comissão de F1 antes do início da época.

E, finalmente, gostaria de informar que será criada uma nova equipa de gestão de corridas a partir de Barcelona para a sessão de testes. Niels Wittich (ex-DTM) e Eduardo Freitas (WEC) atuarão alternadamente como Diretor de Corrida, assistidos por Herbie Blash, como conselheiro sénior permanente.

A Michael Masi, que realizou um trabalho muito desafiante durante três anos como Diretor de Corrida de Fórmula 1 após Charlie Whiting, será oferecido um novo cargo dentro da FIA.

Apresentei este plano completo aos membros do Conselho Mundial do Desporto Automóvel e do Senado, que deram o seu total apoio.

Com este plano, a FIA abre o caminho para um novo passo em frente na arbitragem de Fórmula 1. Sem os árbitros, não há desporto. O respeito e o apoio dos árbitros está na essência da FIA. É por isso que estas mudanças estruturais são cruciais num contexto de forte desenvolvimento e as legítimas expectativas dos pilotos, equipas, fabricantes, organizadores e, claro, dos adeptos.

Agradeço calorosamente a todos aqueles que contribuíram para esta reforma.

Estas mudanças vão permitir-nos iniciar a temporada de Fórmula 1 de 2022 nas melhores condições, e o nosso desporto será ainda mais amado e respeitado.

Mohammed ben Sulayem (Presidente da FIA)