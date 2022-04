Fórmula 1 vai experimentar um novo sistema de qualificação em 2023 | AutoSport

A Fórmula 1 vai experimentar um novo sistema de qualificação, no máximo, em duas das sessões do próximo ano. As mudanças ocorrem nos jogos de pneus disponíveis nesses fins de semana e a obrigatoriedade das equipas usarem determinados compostos durante as 3 fases da qualificação.

A experiência resulta da decisão unânime da Comissão de Fórmula 1 da FIA reunida na última semana e que pretende reduzir o número de pneus utilizados durante o fim de semana de corridas.

Na prática, equipas e pilotos terão de usar o composto duro dos pneus da Pirelli durante a Q1, o médio na Q2 e os pneus macios apenas para a Q3. Se chover, como é óbvio, qualquer composto pode ser utilizado.

Depois de retirada este ano a regra que impunha que os dez primeiros na qualificação começassem a corrida com os pneus com que estabeleceram o tempo mais rápido na Q2, atualmente as equipas são obrigadas a reservar um conjunto do composto mais macio para a Q3, e este composto é obrigatório durante toda a qualificação quando é fim de semana com corrida sprint.

A ideia é cortar em dois conjuntos de pneus para piso seco nesses dois fins de semana que ocorre esta experiência, enquanto nada muda nos pneus intermédios e de chuva.

A Fórmula 1 e FIA querem obter dados reais sobre esta possibilidade e como tal, em torno dessa proposta vão tentar realizar mais experiências com o formato do fim de semana de corrida a médio prazo.