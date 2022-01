Fórmula 1: vacinação obrigatória e sem exceções | AutoSport

Todos os intervenientes da Fórmula 1 terão de ser vacinados obrigatoriamente para 2022. Não parece haver exceções planeadas para quem quiser entrar no paddock na próxima época, sejam pilotos, jornalistas ou convidados.

Parece óbvio que a Fórmula 1 quer evitar uma situação como a de Novak Djokovic no Open da Austrália, preferindo tornar obrigatória a vacinação para todos. Para além disso, pode estar ligada ao relaxamento das medidas colocadas em vigor em 2020 para combater a Covid-19, que era muito restritas.

2022 será o ano com mais corridas na história da F1, pelo que os responsáveis pretendem cumprir com todos os requisitos dos países que vão visitar.