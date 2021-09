Fórmula 1: Uso obrigatório de 3 compostos de pneus foi discutido | AutoSport

Desde a entrada da Pirelli como fornecedora de pneus exclusiva, os pedidos do desporto mudaram já muitas vezes e as características dos pneus tiveram que ser também eles alterados. As regras atuais dizem que durante a corrida, em piso seco, os pilotos são obrigados a usarem dois compostos diferentes, mas Mario Isola da Pirelli, confirmou em Itália que houve no passado discussões para ser obrigatório o uso de três compostos diferente.

“Sim, foi discutido há alguns anos”, confirmou Mario Isola da Pirelli Motorsport, durante o Grande Prémio de Itália. “E a conclusão retirada foi que obrigando os pilotos a utilizar os três compostos, o resultado podia ser que todos convergissem para a mesma estratégia. Por isso, sempre restringe, todos fazem o mesmo, o que não está no espírito do que queremos alcançar. Significa uma mistura de estratégias de uma e duas paragens utilizando os três compostos diferentes e assim por diante, não tendo todos a parar na mesma volta e a mudar os pneus utilizando a mesma sequência de compostos. Foi por isso que a ideia foi abandonada há alguns anos. Obviamente, é algo que podemos discutir para o futuro, mas acredito que, como disse, precisamos de um regulamento que seja fácil de entender também para os espectadores. Obviamente encorajando estratégias diferentes, mas não tornando-a demasiado complicada com muitos constrangimentos diferentes e assim por diante. Esse é provavelmente o alvo para o futuro”.

A Pirelli prepara-se para introduzir novos pneus de 18 polegadas para a temporada de 2022, como parte do regulamento previsto.