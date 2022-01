Fórmula 1: Unidades motrizes deve ser assunto urgente para a FIA, diz Mattia Binotto | AutoSport

Mattia Binotto espera que a alteração regulamentar das unidades motrizes da Fórmula 1 para 2026, seja tratado pela FIA como um assunto urgente. Visto que o grupo de trabalho liderado por Pat Symonds passará brevemente para a alçada exclusiva da FIA, concretamente de Nikolas Tombazis, esta matéria será da responsabilidade do orgão federativo, obviamente com atenção especial das equipas e da Liberty Media.

“Estive em contacto antes das eleições, sem dúvida, e já estou em contacto com ele [Mohammed ben Sulayem, novo presidente da FIA] para o que se segue e quais são os assuntos mais urgentes para a F1. Vejo que sobre os assuntos urgentes, as unidade motrizes para 2026 pode ser um dos assuntos”.