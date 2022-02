Fórmula 1: Um dia perfeito para recolha de dados para (quase) todas as equipas | AutoSport

Foi um dia de testes quase perfeito para a grande maioria das equipas do pelotão da Fórmula 1. Dificilmente se poderia ter pedido mais para a estreia em conjunto da nova geração de monolugares, com os engenheiros sedentos de dados reais para correlacionar com os adquiridos nas simulações nas suas fábricas. Há sempre uma ou outra questão que obriga a algum tempo perdido, mas não passou disso mesmo durante todo o dia e analisando as voltas dadas por cada carro de cada equipa, percebemos que apenas duas equipas não ultrapassaram a barreira das 100 voltas ao fim das 8 horas de teste. Por sinal, as duas equipas que ficaram nas duas últimas posições em 2021 e que amanhã vão ter que “dar ao pedal” para recuperarem o tempo perdido hoje. Alfa Romeo e Haas não começaram com o pé direito, isso é certo.

A Ferrari deu provas que está forte. É cedo, muito cedo, para tirar as devidas ilações, mas a Scuderia pode mesmo ter encurtado a diferença para os líderes, que assumimos que continuem a ser a Red Bull e a Mercedes, assim como a McLaren. Ambas as equipas foram as mais rápidas em pista – amanhã podemos ver se Daniel Ricciardo entra para ajudar a equipa ou tem problemas como os de 2021 – no entanto, os registos dão algumas pistas de como a terceira e quarta classificadas do ano passado podem imiscuir-se pelas vitórias em corridas, pelo menos em algumas.

O grande destaque é mesmo a fiabilidade. Alguns poderiam esperar bandeiras vermelhas com carros parados em pista com problemas mecânicos, mas isso não aconteceu, o que para já é um bom sinal desta nova geração de monolugares e uma pequena vitória para quem lutou pelas alterações regulamentares.

Amanhã é um novo dia, mais quilómetros feitos e mais dados recolhidos, esperando que todas as equipas possam chegar ao Bahrein, no primeiro Grande Prémio do ano e presentear os fãs com uma boa e interessante corrida.