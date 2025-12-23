FÃ³rmula 1: Ãºltimo teste da Minardi foi hÃ¡ 20 anos

A histÃ³ria da Minardi na FÃ³rmula 1 chegou ao fim na por esta altura, hÃ¡ precisamente 20 anos, quando a

equipa de Paul Stoddart efetuou o seu Ãºltimo teste na pista de Vallelunga. O australiano foi mesmo o Ãºltimo a rodar uma volta com um Minardi, depois de ter dado a possibilidade a cinco jovens e a Channock Nissany de andar nos trÃªs dias anteriores. O grande ponto de interesse era a estreia da inglesa Katherine Legge ao volante dum FÃ³rmula 1, mas a jovem piloto de F. Atlantic teve um inÃ­cio complicado, batendo na sua primeira volta lanÃ§ada. Depois, acabou por efetuar tempos interessantes, sendo a terceira mais rÃ¡pida, atrÃ¡s dos mais experientes Juan CÃ¡ceres e Luca Fillipi.

A Minardi foi uma equipa e construtora italiana de FÃ³rmula 1 fundada por Giancarlo Minardi, competiu entre 1985 e 2005, somou 340 Grandes PrÃ©mios, granjeando uma base de fÃ£s leal. Apesar de nunca ter conquistado vitÃ³rias, muito menos tÃ­tulos, a equipa destacou-se pelo seu espÃ­rito familiar, pela capacidade de lanÃ§ar jovens talentos como Fernando Alonso e Mark Webber, e pela sua resiliÃªncia face a orÃ§amentos limitados. A Minardi, que teve Pierluigi Martini como piloto-sÃ­mbolo, foi vendida Ã Red Bull em 2005, dando origem Ã Scuderia Toro Rosso (atual Racing Bulls), mas deixou um legado de paixÃ£o e engenho no automobilismo.