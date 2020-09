A Alpine, uma marca nascida na competição automóvel, vai entrar no Campeonato do Mundo de Fórmula 1 pela primeira vez na sua história em 2021. Toda a estrutura Renault mantém-se na Fórmula 1, mas irá correr sob um novo nome, e com novas cores, a partir de 2021, depois do fabricante francês ter anunciado que irá passar a ser Alpine F1 Team. Veja o vídeo.

Fórmula 1: Tudo sobre a Alpine F1 Team em 2021 (vídeo)