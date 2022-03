Fórmula 1: tudo o que precisa de saber sobre o teste do Bahrein | AutoSport

Será a última oportunidade para todas as equipas testarem os seus novos monolugares antes da época de Fórmula 1 começar oficialmente. São 3 dias muito importantes e teremos uma melhor imagem da performance de cada uma das 10 equipas, para além de podermos ver carros significativamente alterados em relação ao teste em Barcelona. A pista estará aberta em cada dia a partir das 7 horas até às 16 horas de Portugal Continental, com um intervalo de almoço de uma hora, que pode ser eliminada para compensar o tempo de pista perdido devido a bandeiras vermelhas ou más condições meteorológicas.

Fique com tudo o que precisa saber sobre o teste no Bahrein que começa amanhã às 7 horas.

Como acompanhar

Ao contrário do que aconteceu em Barcelona, os 3 dias de teste no Bahrein serão transmitidos. Em Portugal a SportTV detém os direitos de transmissão da Fórmula 1 e esperam-se “vários diretos ao longo da semana” como anunciado pelo canal nas redes sociais. Na F1TV os testes serão transmitidos em direto desde as 7 horas até às 16 horas.

No AutoSport os testes serão acompanhados ao minuto como aconteceu no primeiro teste em Barcelona.

O alinhamento para os 3 dias

Monolugares atualizados

Sobre esta matéria esperam-se especialmente atualizações de fundo na Red Bull e na Mercedes. Como demos conta anteriormente, o Mercedes W13 que veremos no circuito de Sakhir pode até ser esteticamente diferente daquilo que vimos em Barcelona, sem flancos tão pronunciados, numa versão repensada do carro (pode ler mais aqui).

Sobre as atualizações do Red Bull RB18, pouco se sabe, mas foi confirmado por Helmut Marko (ler aqui) que a equipa estava a planear atualizações profundas a pensar nas primeiras provas do ano.

Também a McLaren deve trazer atualizações para o MCL36, facto confirmado pelo diretor de operações da equipa, Piers Thynne, logo no início de fevereiro. No extremo oposto deverá estar a Ferrari. Os responsáveis da equipa italiana têm dito que o que é preciso é otimizar o carro para as primeiras corridas do ano e depois trazer algumas atualizações durante o decorrer da época. Podem, no entanto, apresentar algumas novas peças para testar durante os três dias.

No resto do pelotão são esperadas alguns novos designs para melhorar a aerodinâmica dos carros, que não foram mostrados em Barcelona.

Há motivos de preocupação na Alfa Romeo, Haas e Alpine?

Pelo que vimos em Barcelona, existem 3 equipas que têm ainda muito caminho para desbravar. A Alfa Romeo foi afetada por alguns problemas mecânicos, que a equipa diz não ter ligação com o efeito oscilatório (porpoising), e que há a dúvida se foram resolvidos nas duas semanas de trabalho em fábrica entre os dois testes de pré-temporada. Para além de terem poucas voltas efetuadas ao circuito catalão.

Neste particular a Haas tem ainda muito que trabalhar. Rodaram pouco em Barcelona e têm que recuperar o tempo perdido no Bahrein, mas já sabem que vão perder pelo menos as primeiras 4 horas do teste por causa do atraso no envio das peças, para além de ainda não terem, à hora que este artigo é escrito, anunciado o piloto que substituirá Nikita Mazepin.

A Alpine tinha algumas expectativas para 2022, apresentando uma nova arquitetura do motor, mas o que vimos em Barcelona foi realmente muito pouco. Não ativaram o DRS no primeiro dia por razões que não especificaram e apenas explicaram que não houve queixas dos pilotos em relação à nova unidade motriz, mas os tempos não foram o que se esperava. Precisamos de analisar no Bahrein se se tratou de esconder muito bem o jogo ou a equipa francesa está atrasada em relação aos adversários.

Mais atenção aos tempos por volta

Em Barcelona as equipas tendencialmente aferiram a fiabilidade e espera-se que no Bahrein estejam mais atentas aos tempos por volta e ao ritmo apresentado.

Devemos assistir a programas de testes que passam por diferentes cargas de combustível e afinações e até simulação de qualificação, baixando consideravelmente os tempos por volta e dando uma imagem mais fiável da ordem das equipas na grelha para a primeira corrida do ano, no mesmo circuito cerca de uma semana depois.