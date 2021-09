Fórmula 1: Troféu de Daniel Ricciardo exposto em local especial para o piloto | AutoSport

Daniel Ricciardo e Lando Norris foram recebidos no McLaren Technology Centre em festa por todos os funcionários da empresa, mas mais tarde o vencedor do GP de Itália emocionou-se quando colocou em exposição o troféu italiano no local designado. É um local especial para o piloto, que ficou registado em vídeo pela equipa. O piloto terminou o vídeo a dizer que, “vou embora antes de começar a chorar como um bebé”.

Podem assistir ao vídeo, em baixo:

The moment @DanielRicciardo added his own piece of McLaren history to the MTC trophy cabinet. 🏆🥰



And he picked a spot alongside a very special trophy. 👏🇦🇺 pic.twitter.com/Umk6gu1I8H