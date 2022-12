Fórmula 1: Trevor Carlin acredita no sucesso de Lando Norris | AutoSport

Antes de ter feito a sua estreia na Fórmula 1 em 2019 como um dos trunfos da McLaren para regressar ao topo da classificação do mundial, Lando Norris competiu pela equipa Carlin de Trevor Carlin em várias séries de formação, incluindo a Taça do Mundo de F3 durante o Grande Prémio de Macau de 2017. Conhecedor do que é capaz de fazer Lando Norris, Trevor Carlin acredita que o piloto britânico pode ter sucesso na Fórmula 1, considerando-o um piloto de elevada qualidade.

Carlin, citado pelo Motorsport-Total.com, salientou que Norris apenas precisava “do carro, do equipamento e apresentava resultados” na altura em que pilotou para sua equipa, acrescentando que “faz isso agora”. O piloto britânico precisou sempre de pouco tempo para se habituar a qualquer carro que fosse pilotar pela primeira vez, disse Carlin que afirmou que aos 15 anos Norris era mais baixo do que os restantes pilotos e o seu monolugar teve de ser alterado para que pudesse conduzir. “A coluna de direção teve que ser estendida a ponto de não ter nenhum suporte adequado e quase se dobrava, mas isso não o pareceu incomodar”. Além de se adaptar facilmente, Norris era muito rápido, garante Carlin, recordando um teste do piloto em que “no primeiro dia que testou, igualou o tempo do piloto de referência. Nos cinco ou seis dias extras que conduziu, foi apenas aperfeiçoando-se”.

Aos 23 anos, Lando Norris vai para a sua quinta temporada na Fórmula 1 sempre representando a McLaren. No entanto, Christian Horner confirmou que tem vindo a ter conversas com o piloto ao longo dos anos e sempre que isso acontece, a equipa britânica renova contrato com Norris. Já Helmut Marko afirmou este ano que Lando Norris pode vir a lutar pelo título mundial, não tendo apenas um carro que lhe permita discutir vitórias.