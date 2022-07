Fórmula 1: Treino de Oscar Piastri no Alpine só depois das férias | AutoSport

Algumas informações recentes davam conta que Oscar Piastri, piloto de testes e reserva da Alpine, poderia ser escolhido para estar aos comandos do Alpine A522 num dos treinos livres Le Castellet, no fim de semana do GP de França, mas isso não vai acontecer, segundo o confirmado por Otmar Szafnauer.

“Oscar fará um treino para nós, mas isso será depois das férias de verão”, confirmou o responsável da equipa, Otmar Szafnauer.

A obrigatoriedade das equipas colocarem um piloto jovem aos comandos dos atuais monolugares em dois treinos durante o ano, está longe de ser fácil de cumprir. Até agora, apenas três equipas completaram sua tarefa a 50 por cento. A Red Bull, com Jüri Vips, a Williams com Nyck de Vries em Barcelona ​​​​e o primeiro treino de Zhou Guanyu na Alfa Romeo também conta.