Fórmula 1: Trabalho da Ferrari para resolver ‘porpoising’ para o “caixote do lixo”, diz Leclerc | AutoSport

Charles Leclerc diz não ser “aceitável” que se coloque em causa a segurança dos pilotos devido à oscilação sentida nos monolugares de 2022 e admitiu perceber o ponto de vista das críticas de George Russell sobre esse tema, mas teme que a Ferrari possa perder vantagem com as alterações que a FIA pretende instituir e deitar muito trabalho pelo “caixote do lixo”.

“Não se pode subestimar a quantidade de trabalho que tem sido feito nos últimos meses pelas equipas para ultrapassar esta questão. Esta tem sido a nossa principal prioridade desde a primeira vez que experimentamos estes carros. Temos estado a trabalhar para ultrapassarmos estas questões. Penso que a melhoria tem sido maciça, e agora todo o trabalho que temos feito, vai para o caixote do lixo porque obviamente há, talvez, uma equipa que está a lutar mais do que as outras.”

Partilhando da opinião dos rivais da Red Bull, o piloto monegasco pensa que a oscilação extrema que Russell e Hamilton têm sentido no W13 podia ser resolvida sem a intervenção da FIA e da diretiva técnica já anunciada.