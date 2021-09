Fórmula 1: “trabalhar várias opções para os portadores de bilhetes” | AutoSport

A Fórmula 1 já está a pensar no que fazer quanto aos espectadores do GP da Bélgica de Fórmula 1, que pagaram – muito, como se paga para assistir a todos os GP de Fórmula 1 – e não viram qualquer corrida. Sabendo-se que é à bilheteira que os promotores vão buscar boa parte do dinheiro que investem no que pagam à Formula One Management, a F1 está, naturalmente a olhar para este tema com atenção, porque tem bem mais a perder do que a ganhar em ‘marimbar-se’ para o assunto.

Oficialmente a F1 está a “trabalhar várias opções para os portadores de bilhetes, de modo a expressar o nosso reconhecimento e agradecimento pela sua dedicação e empenho”, acrescentando que vão fornecer mais detalhes o mais rapidamente possível. A verdade é que sem espectadores os Promotores não teriam grandes hipóteses de pagar o que pagam à FOM. Basta ver que o ano passado com 17 corridas, a maioria sem espectadores, a F1 teve um ‘rombo’ de 400 milhões. Resumindo, a F1 precisa mais dos adeptos que os adeptos da F1…