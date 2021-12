Fórmula 1, Toto Wolff: “todos nós ultrapassamos os limites” | AutoSport

Após a última corrida do ano da Fórmula 1, Ross Brawn sugeriu que os responsáveis das equipas não deveriam ser autorizados a comunicar com o diretor de corrida. Toto Wolff, um dos responsáveis que esteve em contacto várias vezes durante a época com Michael Masi, concorda com Brawn. “Concordo com Ross, mas culpo igualmente o Ross e eu próprio porque temos participado na tomada de decisão de transmitir mais canais com o objetivo de transparência e entretenimento para os fãs. Há tanta coisa a acontecer no intercomunicador que dar aos fãs um pouco de visão geral de todos os pequenos dramas que acontecem, como se o carro estivesse a avariar, estarmos a ter algum tipo de discussão estratégica, foi bem intencionado. Mas penso que ultrapassamos”, disse Wolff ao Motorsport.com em jeito de mea culpa, acrescentando que: “Foi-nos dada a oportunidade de falar diretamente com o diretor de corrida, e porque lutamos tão ferozmente pelos interesses das nossas equipas, todos nós ultrapassamos os limites. Faz certamente parte dos fracassos deste ano que, sob pressão dos diretores das equipas, também a vida do diretor de corrida não tenha sido facilitada”