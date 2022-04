Fórmula 1: Toto Wolff realista quanto à situação da Mercedes | AutoSport

A Mercedes está longe da performance da Ferrari e Red Bull. Continua a cerca de 1 segundo de diferença em qualificação e está a trabalhar para resolver o problema do “porpoising” (efeito oscilatório), que parece ser a causa principal da falta de ritmo do monolugar.

Apesar da equipa tentar encontrar soluções e trabalhar arduamente para regressar às lutas pelas vitórias, isso ainda não deve acontecer em Imola, afirma Toto Wolff.

“Houve muito trabalho árduo durante o fim de semana da Páscoa na fábrica para trazer melhorias ao carro e prepará-lo para a próxima corrida, e isso mostra a dedicação da equipa em dar a volta à situação. É claro que temos de ser realistas, levará tempo a obter os ganhos que queremos, mas estamos a aprender o máximo que podemos em cada corrida e a encontrar caminhos para nos fazer avançar”, salienta o responsável na antevisão do GP de Emilia Romagna.

O GP da Austrália correu melhor do que a Mercedes esperaria e conquistaram o segundo pódio da época, para além de George Russell ter assumido o segundo posto da classificação geral.