Fórmula 1, Toto Wolff: “não tem sido um processo fácil, nem uma decisão simples” | AutoSport

No final da temporada de 2021, Valtteri Bottas deixará a Mercedes após cinco temporadas. Toto Wolff fez eco das calorosas palavras de Valtteri na sua mensagem à equipa e afirmou que o finlandês foi essencial para o sucesso da equipa, para além de ter construído uma “parceria de referência” com Lewis Hamilton.

“Este não tem sido um processo fácil, nem uma decisão simples para nós. Valtteri fez um trabalho fantástico ao longo das últimas cinco temporadas e deu um contributo essencial para o nosso sucesso e para o nosso crescimento. Juntamente com Lewis, construiu uma parceria de referência entre dois companheiros de equipa no desporto, e isso tem sido uma arma valiosa nas nossas batalhas pelos campeonatos e impulsionou-nos a alcançar um sucesso sem precedentes. Teria merecido ficar com a equipa e estou satisfeito por ter sido capaz de escolher um desafio emocionante com a Alfa no próximo ano para continuar a sua carreira ao mais alto nível do desporto.”