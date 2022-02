Fórmula 1, Toto Wolff: “não podemos confiar no sucesso do passado” | AutoSport

A Mercedes-AMG Petronas F1 revelou hoje o seu novo carro para a temporada 2022 – o Mercedes-AMG F1 W13 E Performance. Com a mudança mais significativa do regulamento técnico da Fórmula 1 da geração híbrida, as fábricas de Brackley e Brixworth desenvolveram uma intensa atividade para responder ao desafio e criar o monolugar hoje apresentado, que será atualizado durante a época. Após 18 meses de trabalho, o resultado final é o W13, um carro construído de raiz.

“Fizemos um bom trabalho durante a última grande mudança regulamentar para a era híbrida e tivemos um bom desempenho quando passámos dos carros estreitos para os largos em 2017. Embora tenhamos um bom historial, a minha mensagem é clara: não podemos confiar no sucesso do passado para o desempenho deste ano, mas podemos confiar nos nossos funcionários, na nossa cultura, na nossa estrutura, e na nossa mentalidade para fazer o melhor trabalho possível para 2022”, explicou Toto Wolff, chefe de equipa e CEO da Mercedes-AMG Petronas F1.

Aos comandos do novo W13 estarão Lewis Hamilton e George Russell, que faz a sua primeira época completa com a Mercedes na Fórmula 1. Toto Wolff crê que com estes dois pilotos ao volante, o W13 será bem desenvolvido, para além de ter garantias de uma “competição saudável” entre ambos.

“Nunca o vi tão determinado”, disse Toto Wolff. “Lewis [Hamilton] é o melhor piloto do mundo e junta-se a um dos mais brilhantes e promissores pilotos da sua geração: George [Russell]. Não tenho dúvidas de que podemos criar um ambiente de parceria entre os dois, de produtividade para desenvolver este novo carro que será essencial, mantendo ao mesmo tempo uma competição saudável que os motivará e à equipa”.