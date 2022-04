Fórmula 1: Toto Wolff não pensa em sair | AutoSport

A época da Mercedes começou mal e parece que vai continuar assim. A equipa luta por se manter entre as três primeiras, mas os problemas no W13 dificultam os desempenhos dos pilotos em pista, como se viu em Imola.

Apesar das dificuldades no início de um novo regulamento técnico, Toto Wolff não pensa em desistir e sair da Fórmula 1. Pretende manter-se à frente da Mercedes durante toda a vida, afirma.

“A atividade na equipa, o desenvolvimento da equipa, é o que eu realmente aprecio.A Fórmula 1 está em plena expansão. Do lado das receitas, as coisas estão a correr muito bem e é isto que eu quero fazer toda a minha vida. A esse respeito, a questão não surgiu até agora para dizer: acabou.”

Questionado sobre o momento da equipa e se a quebra de rendimento se deve à perda de habilidade para solucionar os problemas no carro, Wollf foi perentório a afirmar que “não se pode desaprender, mas a pista ensina-nos outra coisa. Trata-se também de permanecer sempre humilde, e é isso que nós somos, e dizer ‘enganamo-nos mesmo’. Temos de aceitar isso agora. Onde é que erramos? Durante o meu tempo, acertamos oito em oito e agora erramos. Não é como se tivéssemos apenas três décimos de diferença”.

Ainda assim, o responsável da Mercedes continua a acreditar que “a equipa é capaz de dar a volta às coisas”.