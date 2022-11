Fórmula 1: Toto Wolff não acredita que Mercedes possa ficar para trás nas próximas épocas | AutoSport

Toto Wolff tem esperança na recuperação da sua equipa na classificação na próxima época, mas com exemplos passados de equipas que perderam o “comboio” depois de terem dominado a Fórmula 1, o responsável da Mercedes acredita que isso não aconteça à sua estrutura.

A Mercedes dominou os primeiros anos da era híbrida na Fórmula 1, tendo apenas perdido o título de pilotos em 2021, depois de dominar tanto na classificação de construtores como de pilotos desde 2014. No entanto, com as mudanças ocorridas para esta época, a equipa de Brackley teve imensas dificuldades para lutar por vitórias e só triunfou pela primeira vez na penúltima prova do ano, tendo estado completamente afastada da luta pelos títulos.

Toto Wolff acredita que a sua equipa aprendeu com os erros dos adversários no passado e regressará o quanto antes ao topo da disciplina.

“Estamos a analisar quais foram as razões no passado que levaram as equipas que dominaram durante uma era a perder subitamente desempenho. E é possível identificar isso bastante bem”, disse Wolff, citado pelo Motorsport.com. “Mudança de regulamentação; pessoas que saíram; pneus que mudaram bastante. Temos a mesma organização, a mesma capacidade, o mesmo financiamento. […] Estamos conscientes de tudo isso e o regulamento mudou. Percebemo-lo mal. Mas todos os outros pilares ainda estão no lugar”.

Wolff acredita que outras equipas, como aconteceu com a Ferrari, demoraram tempo a recuperar porque tiveram necessidade de fazer mudanças estruturais nas suas organizações, algo que espera não ter de fazer. “Mas estamos a olhar para isso e a pensar: ‘é melhor termos cuidado’”, avisou Wolff. “É melhor termos cuidado porque a época passou num piscar de olhos. E não podemos deixar que isso aconteça novamente, para termos de analisar [o que aconteceu de errado] da próxima temporada e na seguinte”, concluiu.