Fórmula 1: Toto Wolff lamentou “guerra” de palavras com Christian Horner | AutoSport

A luta fora de pista em 2021 foi quase tão dura como dentro de pista entre Mercedes e Red Bull e a certa altura, a relação entre Christian Horner e Toto Wolff sofreu com isso. Agora, que estamos cada vez mais perto de começar a nova época, o responsável da Mercedes admitiu lamentar que tenha a relação não se tenha mantido profissional.

“Lamento muito”, disse Wolff à publicação neerlandesa Formule 1 Magazine. “Tento sempre manter-me profissional e abordar as coisas com profissionalismo. A certa altura ficou muito pessoal entre nós os dois, isso é verdade. Disse-me para ‘manter a boca fechada’ e depois eu respondi e disse que falava demais para as câmaras. Eu não devia ter dito isto”.

Toto Wolff explicou que foi Susie Wolff quem o chamou a atenção para a situação. “Ela disse: ‘Por que estás a ter este tipo de discussões? Está a tentar ganhar, respeita isso. Mesmo que alguém vá nessa direção, não tens de o fazer”.