Fórmula 1, Toto Wolff: “Há muito potencial para descobrir no W13” | AutoSport

George Russell e Lewis Hamilton, assim como outros membros da Mercedes, deram como favoritos após os testes de pré-temporada a Ferrari. Ambos os pilotos sugeriram que o seu monolugar estava um passo atrás do F1-75 da Scuderia, mesmo tendo a equipa optado por um conceito arrojado no Mercedes W13, que segundo alguns rumores, terá dado boas indicações nas simulações antes do teste em pista.

Toto Wolff, na antevisão do GP do Bahrein, a prova inaugural da época da Fórmula 1, explicou que durante os testes de Barcelona e do Bahrein, o W13 apresentou uma “sólida fiabilidade e aprendemos muito sobre o nosso novo carro, mas não foram três dias simples”.

O líder da equipa afirmou que ainda há muito potencial no carro por desvendar. “Tentámos muitas opções de configuração e fizemos bons progressos na compreensão das nossas limitações, e ainda há muito espaço para melhorarmos. Há muito potencial para descobrir no W13, e sabemos o quanto nos agrada o desafio de compreender o carro e extrair o máximo dele, e este será o nosso foco para os próximos dias, semanas e meses”.