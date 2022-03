Fórmula 1: Toto Wolff espera relatório “transparente” da FIA | AutoSport

Hoje não é apenas o dia de qualificação para a prova inaugural da época de 2022 da Fórmula 1, mas é também o dia em que a FIA deverá divulgar as suas conclusões do relatório sobre a última prova do ano passado, na sequência da reunião do Conselho Mundial da FIA. Espera-se que o resultado do relatório seja divulgado antes da sessão de qualificação.

“Até agora, do que vi da nova direção e dentro da FIA, preferem a transparência”, disse Toto Wolff à Sky Sports. “Não há outra forma senão sendo transparente e o Sr. Sulayem [Presidente da FIA] tem feito isso até agora. Não sei qual vai ser o resultado do Conselho Mundial do Desporto Automóvel, mas não acredito que tenham algo a esconder”.

Wolff parece agora querer “fechar a porta” a esta discussão, afirmando que “temos de virar a página, está terminado. Não é do interesse de ninguém, e não é nosso interesse, continuar a discussão de Abu Dhabi”.