Fórmula 1: Toto Wolff e Christian Horner fecharam o capítulo de 2021 | AutoSport

A época de 2021 ficará na história da Fórmula 1, com certeza. Não só pelas intensas lutas em pista, quando Lewis Hamilton e Max Verstappen pareciam encontrar-se em todas as corridas nos mesmos centímetros de pista, mas também pela rivalidade entre as duas grandes equipas do ano passado, a Mercedes e Red Bull, com os seus responsáveis à cabeça neste particular: Christian Horner (Red Bull) e Toto Wolff (Mercedes).

Sobre a “guerra” aberta no ano passado, Wolff afirmou que “ficou feroz por vezes e brutal, mas havia muita coisa em jogo. É o campeonato do mundo de Fórmula 1, e há a luta nas pistas, e a luta fora das pistas por vantagens. Portanto, não há problema. Temos de seguir em frente. Tem-se falado tanto de Abu Dhabi, que chegou a um ponto que é realmente prejudicial para todos nós, partes interessadas na F1, e fechamos o capítulo e seguimos em frente. Agora estamos de volta em 2022, o jogo está de novo a decorrer, todos os pontos a zero, e novas oportunidades e novos riscos”.

Horner tem a mesma opinião que o seu rival, mas avisa que este ano estarão mais equipas em discussão, logo a intensidade durante o ano vai ser “alargada” a outros protagonistas.

“Penso que o que viram no ano passado foi uma competição fantástica desde a primeira corrida até à última corrida. Penso que isso tem sido uma parte fundamental do renascimento da popularidade da Fórmula 1. Tem sido essa competição, e por isso esperamos certamente que seja um ano igualmente emocionante, embora idealmente, um pouco menos emocionante. Penso que poderia haver outros concorrentes a juntarem-se também a essa batalha. Portanto, particularmente com uma folha de papel limpa, com estes carros novinhos em folha, é um reinício completo. É sem dúvida a maior mudança de regulamentação dos últimos 40 anos, mas tenho a certeza que a intensidade da rivalidade entre as equipas e os pilotos será tão pertinente como sempre”.