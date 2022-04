Fórmula 1: Toto Wolff assegura teste de Romain Grosjean | AutoSport

Toto Wolff assegurou que o teste de Romain Grosjean com um dos monolugares da Mercedes se mantém.

A última época de Grosjean na Fórmula 1 terminou mais cedo que o previsto, após o grave acidente no Bahrein em 2020 e as queimaduras sofridas pelo piloto, mas Toto Wolff prometeu na altura que o francês iria pilotar um carro da sua equipa. Foi anunciado que o teste se realizaria no GP de França do ano passado, mas quando o calendário foi ajustado e a data da corrida em Paul Ricard foi alterada, coincidiu com os compromissos de Grosjean na Indy.

No entanto, agora Wolff confirmou que “o teste vai acontecer com toda a certeza. Estamos comprometidos com isso. Ainda não temos uma data que sirva para as duas partes, mas vai acontecer. Quando dou a minha palavra, dou a minha palavra”.

Romain Grosjean deixou a Fórmula 1 depois de em 2020 o seu contrato com a Haas não ter sido renovado. É piloto da Indycar Series a tempo inteiro Andretti Autosport e é sexto classificado após as três primeiras rondas do campeonato, com 75 pontos.