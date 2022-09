Fórmula 1: Toto Wolff aponta próximos meses como cruciais para a Mercedes | AutoSport

Os próximos dois meses de desenvolvimento do monolugar da Mercedes para 2023 são bastante importantes para que a equipa regresse às vitórias na próxima temporada, explicou Toto Wolff.

Depois de 16 corridas sem vencer este ano, a Mercedes ainda tem esperança de o poder fazer em 2022. No entanto, tendo em conta as performances recentes do Red Bull RB18 e de Max Verstappen, para além da pressão que a Ferrari tem também para vencer, a missão de Lewis Hamilton e George Russell não será fácil. Por isso, desenvolver o melhor carro possível para 2023 reveste-se de uma importância ainda maior e como admitiu Russell anteriormente, qualquer conceito não será colocado de parte.

“Faltavam-nos as ferramentas, as simulações e a compreensão de descobrir o problema que criamos quando este carro foi desenvolvido”, disse Wolff sobre o que a Mercedes tem de fazer a pensar em 2023. “Que não o podíamos levar até onde queríamos. Aerodinamicamente e mecanicamente, nunca esteve no ponto certo. Levámos meses a voltar atrás em alguns dos passos demos antes e que demoramos muito tempo até lá”.

Wolff admite que não acredita que tenham descoberto todos os problemas que dificultaram os desempenhos deste ano, mas “este é agora um período crucial. Literalmente durante os próximos um a dois meses, precisamos, com um certo grau de precisão, de compreender o que tem de ser feito para o próximo ano”.

Espera-se por isso, um monolugar menos suscetível ao efeito oscilatório e mais previsível em certas pistas do calendário, algo que a equipa não conseguiu atingir este ano.