Fórmula 1, Toto Wolff: “Ainda penso sobre Abu Dhabi todos os dias” | AutoSport

O chefe de equipa da Mercedes confessou que ainda pensa “todos os dias” nos acontecimentos do Grande Prémio de Abu Dhabi da época passada.

Para Toto Wolff, o GP de Abu Dhabi ainda é um pesadelo que o faz acordar à noite. Lewis Hamilton parecia ter garantido o seu recordista oitavo título mundial, mas num autêntico revés dos acontecimentos, um final com safety-car, que deixou apenas uma volta para decidir o título deu a Max Verstappen outra grande oportunidade. Com pneus novos, aproveitou da melhor forma o facto de Hamilton já ter os seus completamente desgastados e lançou-se para a vitória do Campeonato do Mundo.

Este é, talvez, o momento mais marcante de toda a era híbrida na Fórmula 1.

A Mercedes e Toto Wolff ficaram furiosos com a decisão da FIA e, em particular, com Michal Masi após a corrida e, embora Verstappen nunca mais perca o seu título, Wolff ainda passa noites sem dormir a pensar sobre o assunto.

“Ainda penso nisso todos os dias”, disse o chefe de equipa da Mercedes em conversa com o Motorsport.com. “Mas eu estou em paz com o campeonato de Max [Verstappen], ele é o merecido campeão”.

Para Wolff, a decisão não foi justa. Masi interpretou o regulamento de uma forma diferente do que era justo aos olhos da Mercedes, e a equipa continua a defender essa opinião:

“Penso que estou ligado à justiça, especialmente nas áreas desportivas. Naquele dia, isso foi completamente anulado”, conclui Wolff.