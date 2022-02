Fórmula 1: top 10 de erros não forçados (vídeo) | AutoSport

A Fórmula 1 é um desporto que obriga à total concentração. A partir do momento em que o piloto salta para o lugar atrás do volante, tem de se comprometer a 100% com aquilo que está a fazer, seja em qualquer sessão ou esteja a lutar por qualquer posição. Acontece que às vezes não é assim. Este top 10 compilado pela Fórmula 1, prova que qualquer piloto, seja Michael Schumacher, Ayrton Senna, Pastor Maldonado ou Romain Grosjean, tem de estar totalmente focado.

