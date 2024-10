Fórmula 1: Todos os compostos para o final da época

A Pirelli revelou os compostos que selecionou para as três últimas rondas do Campeonato do Mundo de Fórmula 1. De Las Vegas a Abu Dhabi, todos os cinco compostos entrarão em ação, com todos os três Grandes Prémios a utilizarem a mesma escolha que em 2023.

A última sequência tripla da temporada tem início no deserto do Nevada com a segunda corrida do Grande Prémio de Las Vegas.

O circuito de rua, construído em torno da Strip, acolhe a terceira e última corrida de Fórmula 1 do ano, que se realiza nos EUA de 21 a 23 de novembro. Sob os holofotes, os pilotos poderão escolher entre os três compostos mais macios da gama (C3 duro, C4 médio e C5 macio).

O mesmo trio será utilizado na última ronda em Abu Dhabi, de 6 a 8 de dezembro, no circuito de Yas Marina.

Entre estes dois eventos, a Fórmula 1 faz uma paragem no Qatar, onde já correu em 2021 e 2023.

A corrida deste ano realiza-se, no máximo, dois meses mais tarde do que a de 2023 (28 a 30 de novembro), pelo que a humidade deverá ser ligeiramente atenuada.

A pista de Lusail exerce forças sobre os pneus semelhantes às dos circuitos de Silverstone e Suzuka, pelo que serão utilizados os compostos mais duros: C1 como duro, C2 como médio e C3 como macio.

Como é habitual, há mais um ato a realizar após a última corrida: um dia de testes, ainda em Abu Dhabi, a 10 de dezembro, com um programa de testes em duas partes.

Cada equipa terá dois carros: um para os jovens pilotos com os pneus de 2024 e o outro para testar as versões finais dos pneus que serão utilizados no próximo ano.